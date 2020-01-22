Рига: конфликт на ул. Казарму едва не закончился убийством, у пострадавшего порезана шея
Foto: Valsts policija

Конфликт между двумя подвыпившими мужчинами в подвальном помещении одного из домов по ул. Казарму в Риге едва не закончился трагедией. Как отмечает Degpunktā, одного из участников скандала доставили на скорой в больницу с серьезными ранениями шеи.

По предположению очевидцев, ранения были нанесены либо ножом, либо осколком бутылки. Известно, что в квартире, где произошло ЧП, проживал мужчина, злоупотребляющий алкоголем.

В рамках расследования был задержан один подозреваемый. По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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