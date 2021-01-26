Рига: мать долгое время умышленно травила ребенка лекарствами

Прокуратура Рижского судебного округа передала в Пардаугавский суд Риги материалы уголовного дела, в рамках которого женщине предъявлены обвинения в том, что она длительное время травила своего ребенка медикаментами. Как следует из заключения, ребенка пичкали опасными лекарствами, которые ему не были выписаны врачом.

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В ходе предварительного следствия было установлено, что мать, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила своему маленькому ребенку не прописанные врачом лекарства с целью вызвать у него проблемы со здоровьем.

Следствие выяснило, что лекарства содержали такие активные вещества как псевдоэфедрин, декстрометорфан и др. В прокуратуре подчеркнули, что мать делала это осознанно, т. к. знала об опасности применения этих медикаментов для здоровья ребенка.

Подобными действиями женщина умышленно довела своего ребенка до состояния, опасного для жизни. Уголовное дело в отношении обвиняемой было начато по пунктам 2,4,8 и 9 ст. 125 Уголовного закона Латвии — "Нанесение тяжких телесных повреждений".

В том случае, если вина матери будет доказана, ей грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с последующим пробационным надзором на три года или без такового.