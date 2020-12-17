Рига: мертвецки пьяная женщина протаранила на Opel автобус Rīgas satiksme
Foto: Valsts polcija

Женщина, в организме которой полиция констатировала 4,5 промилле алкоголя, решила погонять по Межциемсу, однако не рассчитала свои силы и врезалась в пассажирский автобус Rīgas satiksme.

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Как отмечает Degpunktā, возможно, молодая женщина решила проверить технические возможности своего автомобиля: управляемость на крутых поворотах, ходовую мощность и езду по бездорожью. Вполне понятно, что своим поведением она привлекла к себе внимание и, в итоге, совершила аварию.

Водитель автобуса рассказал, что ехал по первой полосе, а женщина по второй. Места было много, но внезапно водитель легковушки стала дергаться, потом выехала за автобусом на зеленую зону, проехала по траве, резко стала газовать, снова вернулась на проезжую часть, врезалась в автобус, после чего стремительно уехала в сторону Юглы.

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, которые, к счастью, не пострадали. Водитель успел зафиксировать номера неадекватной женщины на Opel, после чего сообщил в полицию. К той поре о странной "гонщице" стражам порядка сообщили и другие водители.

Виновницу аварии полиция нашла на перекрестке улиц Юглас и Малиенас. При проверке в ее организме зафиксировали 4,5 промилле. По делу начато следствие.

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