Рига: мужчина ограбил в центре отдыха женщину, а затем избил ее и бросил тело в бассейн

Прокуратура передала в суд материалы дела об ограблениях и убийстве, в рамках которого обвинения предъявлены одному лицу. Также мужчина обвиняется в незаконном ношении и хранении оружия. Его удалось задержать в Литве после того, как он успел пересечь латвийско-литовскую границу.

Согласно обвинительному заключению, мужчина искал в интернете объявления, приезжал к женщинам, где их грабил. Двоих своих жертв обвиняемый ограбил, применив насилие. Добычей преступника становились компьютеры, мобильные телефоны и деньги.

В свою очередь, в марте 2019 года он приехал к очередной своей жертве в центр отдыха в центре Риги. Чтобы отобрать вещи, нападавший применил насилие: нанес женщине несколько ударов твердым предметом по голове, а затем бросил ее в бассейн. В результате этой экзекуции пострадавшая скончалась. После этого злоумышленник забрал деньги, карточки, компьютер и мобильный телефон. Затем он в интернете от имени женщины оформил быстрый кредит, после чего снял деньги со счета.

В конце марта 2019 года мужчина совершил еще преступление: находясь в Броценском крае, он выбил окно в доме своего приятеля и похитил огнестрельное оружие, а также боеприпасы. Позже его задержали на территории Литвы.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.