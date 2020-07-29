Рига: мужчина вломился в дом к бывшей подруге, избил ее и изнасиловал
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Прокуратура Латгальского предместья Риги передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчина обвиняется в том, что изнасиловал свою бывшую подругу, вломившись к ней в дом.

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Согласно обвинительному заключению, в январе 2015 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, против воли своей бывшей спутницы жизни вломился к ней в дом и потребовал, чтобы она вступила с ним в интимную связь. Получив отказ, он силой повалил свою жертву на пол и изнасиловал.

У потерпевшей констатировали также и другие телесные повреждения, поскольку насильник бил ее руками, а также о шкаф и стену. Дело будет рассмотрено в суде Латгальского предместья Риги.

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rus.DELFI.lv

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