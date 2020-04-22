Рига: на АЗС произошла утечка топлива, эвакуированы 11 человек

В среду утром, в 05.05 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о том, что в Риге, на автозаправке, что на ул. Лайвиниеку, произошло ЧП: из поврежденной цистерны бензовоза на заправочную платформу пролилось топливо.

Еще до прибытия спасателей с АЗС эвакуировали 11 человек. Спасатели вместе с работниками автозаправки оперативно организовали перекачку топлива из поврежденной цистерны в резервуар. Кроме того, при помощи абсорбента удалось ликвидировать и последствия утечки топлива (20 квадратных метров).

Всего перекачано около 5000 литров топлива, работы продолжаются. По данным ГПСС, пострадавших в результате инцидента нет. Информация о происшествии передана Госслужбе окружающей среды.