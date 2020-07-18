Рига на игле. Жители ул. Бруниниеку сообщают о всплеске активности среди наркозависимых

Жители дальнего конца улицы Бруниниеку в Риге безуспешно пытаются привлечь внимание полиции к проблеме наркотиков в районе Авоту. Терпение нескольких рижан кончилось и они создали профиль в Instagram riga.unseen, чтобы показать миру, что происходит по соседству со зданиями полиции и Министерства внутренних дел.

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Портал DELFI встретился с несколькими жителями ул. Бруниниеку, которые из соображений безопасности, пожелали остаться анонимными. Они начали обобщать и вести своего рода дневник о том, что происходит в районе Авоту. Источником проблем является один из домов на Бруниниеку, о котором знают многие жители этого района.

Жители сообщали о "точке" полиции, писали Министерству внутренних дел, однако ни дождались никаких изменений. Наркоточка по этому адресу находится уже много лет, а самым активным сезоном становятся теплые месяцы. "Контингент вернулся", — сказал журналисту владелец одного из близлежащих магазинов.

Жители Бруниниеку жалуются не только на наркоточку, но и на ее клиентов, которые спешат употребить товар в ближайших подворотнях и подъездах. Полиция на эти вызовы не всегда реагирует.

"Они все меньше боятся", — говорит один из активистов. Жители Бруниниеку пережили многое — и кражи из квартир, и наркомана с ножом у подъезда. И все это происходит в нескольких десятках метров от Управления криминалистики Государственной полиции и Информационного центра МВД. Это еще больше удручает жителей: "Большинство боится обращаться в полицию. Были звонки, за которыми не последовали действия. Это выглядит подозрительно".

Теперь жители хотят публично привлечь внимание полиции и министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV), публикуя свои наблюдения в Instagram. За неполный месяц им довелось запечатлеть виды, достойные остросюжетного фильма.

"Главное, чтобы полиция нас услышала", — говорит один из активистов. Он отметил, что не видеть происходящее сложно, поэтому непонятно, как наркоточка может существовать годами рядом с государственными учреждениями.

Полиция порталу DELFI сообщила, что информирована об этой проблеме и ведет проверку.

Глава МВД Сандис Гиргенс (KPV LV) в пятницу заявил, что обратил внимание на проблему распространения наркотиков в районе ул. Авоту. Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция договорились об усиленном патрулировании района.

Гиргенс рассказал, что в связи с хранением наркотиков на ул. Бруниниеку возбуждены три уголовных дела, а на ул. Авоту — два уголовных дела. Помимо прочего, оформлены 16 протоколов об употреблении наркотиков в районе Авоту.