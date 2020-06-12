Рига: на кладбище задержали грабителя, срывающего золотые цепочки

Благодаря смелости рижан на одном из столичных кладбищ удалось задержать грабителя, промышлявшего срыванием золотых цепочек.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, утром 7 июня рижанин приехал на кладбище, чтобы убрать могилу. Со спины к нему внезапно подошел и попытался сорвать с шеи цепочку. Однако украшение на порвалось, и между нападавшим и жертвой завязалась борьба. В итоге, потерпевший повалил своего обидчика, прижал его к земле и вызвал полицию.

В это время по кладбище проходила женщина, которая, заметив происходящее, помогла связать грабителя курткой. Вскоре на место происшествия приехали полицейские, задержавшие подозреваемого.

Известно, что задержанный 1993 г.р. ранее уже был судим за аналогичные преступления, а также за другие имущественные преступления и за преступления, связанные с незаконном оборотом наркотиков. Следствие по делу продолжается.

Полиция поблагодарила потерпевшего и свидетельницу за смелость и самоотверженность при задержании злоумышленника.