Рига: на остановке возле Центрального рынка избита и ограблена женщина
Foto: Valsts policija

В Риге на прошлой неделе были задержаны подозреваемые в ограблении 41-летней женщины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), в прошлый понедельник на пульт дежурного поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта около Рижского Центрального рынка избита и ограблена женщина.

Пострадавшая рассказала, что к ней подошли двое мужчин. Между ними произошел конфликт, в ходе которого один из незнакомцев отобрал у женщины сумку с документами, деньгами и мобильным телефоном. Когда она попыталась ее вернуть, второй нападавший нанес ей удар по голове. После этого грабители сбежали.

Получив приметы нападавших, полицейских отправились прочесывать местность и в скором времени их нашли. Во время проверки у них обнаружили часть похищенных вещей. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai