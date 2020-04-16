Рига: на Островном мосту нашли заблудившегося ребенка

На этой неделе бдительные рижане заметили на Островном мосту маленького мальчика без сопровождения взрослых, о чем незамедлительно сообщили в Рижскую муниципальную полицию.

По данным Degpunktā, испуганного ребенка с велосипедом встретил на мосту случайный прохожий. Он заметил, что мальчик растерян и, вероятно, заблудился. Мужчина сообщил о ЧП в полицию, в скором времени на место происшествия прибыл ближайший экипаж.

Ребенка усадили в патрульную машину, чтобы установить, как его зовут и где его родители. Но мальчик был так напуган, что не мог говорить. Внезапно он заметил, что мимо проехала машина его матери, о чем он рассказал стражам порядка. Экипаж РМП отправился следом, остановил авто и оказалось, что за рулем действительно находилась мама мальчика.

Женщина рассказала, что сын примерно минут 20 назад пропал с их огорода на Луцавсале. Заметив исчезновение мальчика, мать сразу же бросилась на его поиски. Она подумала, что тот мог сесть в общественный транспорт и уехал в центр. Но ее предположения оказались неверны, когда же она возвращалась обратно на Луцавсалу, ее как раз и остановили полицейские, которые и передали ей сына.