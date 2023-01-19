Рига: на ул. Пернавас накрыли наркоточку, задержана группа драгдилеров

Сотрудники Госполиции задержали группу наркоторговцев, которые торговали наркотическими веществами в Риге. Полиция выяснила, что у драгдилеров был широкий круг постоянных клиентов.

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Обыски в квартире на ул. Пернавас были проведены работниками Отдела уголовной полиции Латгальского участка полиции РРУП. По подозрению в реализации задержаны мужчины 1976, 1979, 1985 и 1984 г.р. Трое из них — ранее привлекались к ответственности за употребление наркотиков.

В ходе обыска полицейские нашли около 200 граммов метонитазепама и протонитазена. Также изъято 2 115 евро наличными, возможно, полученных от продажи наркотиков.

В распоряжении полиции имеется информация о широком круге клиентов задержанных драгдилеров. Следствие продолжается.