Рига: недалеко от устья Лиелупе нашли фрагменты человеческого черепа

На пляже Вакарбуллю, недалеко от места впадения Лиелупе в море на этой неделе были найдены фрагменты черепа. Как отмечает Degpunktā, человеческую челюсть случайно обнаружила во время прогулки по взморью одна семья, о чем сразу же известила полицию.

В настоящее время фрагмент черепа отправлен на экспертизу. Судя по состоянию челюсти, она долгое время пробыла в воде: кость изрядно почернела, а оставшиеся зубы приобрели серо-стальной оттенок.

"Мои данные есть у полиции. Дальше они пусть делают свою работу, проводят следствие и, возможно, им удастся раскрыть какое-то преступление", — сообщила журналистам женщина, сообщившая о страшной находке правоохранительным органам.

Не исключается, что челюсть на берег реки могли принести птицы или звери, а остальное тело может находиться в лесном массиве неподалеку. По делу начат уголовный процесс.