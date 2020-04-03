Рига: подросток украл из киоска на АЗС телефон, сигареты и три коробки шоколада

В ночь на 2 апреля сотрудники участка полиции "Браса" получили сообщение о том, что в киоск автозаправки на ул. Спорта через окно проник вор. Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), в скором времени подозреваемого (2005 г.р.) заметили недалеко от места происшествия и задержали.

Установлено, что вор взломал окно киоска на АЗС, через которое смог украсть мобильный телефон, три пачки сигарет, четыре зажигалки, а также три коробки с шоколадными батончиками. Весь украденный товар возвращен продавцу.

В РРУП сообщили, что подросток попадает в поле зрения органов правопорядка второй раз за месяц. На этот раз ему придется нести уголовную ответственность. Правда, в настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.