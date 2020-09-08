Рига: полицейский кинолог с собакой задержали вора, подозреваемого в 6 кражах из магазинов

В ночь на понедельник сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) при содействии кинолога и служебной собаки Дарко задержали в микрорайоне Сканстес юношу, который подозревался в кражах из нескольких магазинов.

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По данным РРУП, в 00.30 поступило сообщение от сотрудников одного из столичных магазинов о том, что выбито стекло и кто-то пытался проникнуть в помещения. На место происшествия направились полицейские, кинолог и собака, которая в скором времени взяла след и привела в парк.

Предполагаемый злоумышленник прятался в кустах, во время проверки у него нашли и изъяли пакет с вещами, возможно, похищенными из магазина. В РРУП пояснили, что задержанный подозревается еще в кражах из пяти магазинов.

Известно, что юноша 2002 г.р. ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие по делу продолжается.