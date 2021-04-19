Рига: полиция изъяла у двух мужчин около 500 граммов метамфетамина
Foto: Valsts policija

Сотрудники Криминальной полиции участка полиции "Латгале" в рамках начатого ранее уголовного процесса задержали в Риге мужчин 1976 и 1988 г.р., подозреваемых в хранении наркотических веществ.

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Во время обысков, проведенных на квартирах подозреваемых, полиция нашла и изъяла около полукилограмма наркотика. Экспертиза установила, что это метамфетамин.

Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот наркотиков, а также за реализацию наркотических веществ. Один из подозреваемых оставлен под арестом, следствие продолжается.

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