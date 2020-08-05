Рига: полиция опровергает слухи о 2-годовалом ребенке, похищенном в торговом центре
Foto: F64

Госполиция выступила с официальным опровержением ложной информации, появившейся в соцсетях, о том, что в одном из торговых центров (ТЦ) Риги была похищена 2-годовалая девочка.

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Как отмечают в полиции, во вторник в соцсети Twitter разместили информацию, что в столичном ТЦ украли девочку, которую спустя несколько часов активных поисков нашли в туалете с побритой головой и переодетую в мальчика.

В полиции подчеркнули, что подобный случай не был зарегистрирован и информации об исчезновении ребенка не поступало. В распоряжение ТЦ, а также охранников и работников магазина также не поступало данных о похищении девочки. Ведется следствие.

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LETA

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LETA
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