Рига: полиция забрала у пьяных родителей 9-месячного ребенка

В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) вместе с представителями сиротского суда направились в одну из квартир, чтобы спасти 9-месячного ребенка от пьющих родителей.

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Как сообщает Degpunktā, в момент прихода стражей порядка и отец, и мать находились в состоянии алкогольного опьянения и даже не стали этого отрицать.

Известно, что по решению суда эта пара ранее уже была лишена родительских прав на двоих детей.

На этот раз проверяющие забрали ребенка в кризисный центр, где ему предстоит провести ближайшие две недели. Если его родители не возьмутся за ум и не "слезут с пробки", это будет уже третий малыш, которого не вернут в семью.