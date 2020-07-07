Рига: полиция застала в баре пьяную мать с двумя маленькими детьми

Вечером 19 июня патруль Рижской муниципальной полиции (РМП) был остановлен юношей, который заметил двух пьяных женщин с маленьким ребенком. В скором времени полицейские заметили на террасе бара, что на ул. А. Бриана, женщин, одна из которых держала на руках маленького ребенка, при этом распивая алкоголь. Рядом с ней находился еще один ребенок дошкольного возраста.

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Во время разговора полиция выяснила, что одна из женщин является матерью обоих детей, а вторая женщина — ее подруга. При этом мать с трудом отвечала на вопросы сотрудников РМП, поэтому к разговору подключилась и ее подруга.

При проверке в организме матери констатировали 2,94 промилле. Одновременно с этим полицейские пытались установить контакты ближайших родственников, кто мог бы позаботиться о детях. Поскольку у каждого ребенка был свой отец, за грудным малышом приехал отец, а за старшим — дядя.

На женщину составлен административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей. Информация направлена социальной службе Риги.