Рига: после ссоры с подругой мужчина напился, угнал машину и устроил две аварии

В Риге на этой неделе мужчина после конфликта с подругой напился, угнал автомобиль и устроил два дорожно-транспортных происшествий, сообщила агентству LETA Государственная полиция.

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14 декабря полицейским поступил звонок от растерянного мужчины, сообщившего, что его автомобиль угнали. Мужчина рассказал полицейским, что оставил заведенную машину на обочине улицы Кришьяня Валдемара. Тем временем он вошел в дом, но когда через несколько минут вышел, то обнаружил, что машины нет.

Через непродолжительное время в полицию поступила информация о том, что угнанный автомобиль врезался в другую машину.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Однако, поскольку предполагаемый нарушитель скрылся с места происшествия, его на месте аварии обнаружить не удалось. Вскоре в полицию поступил еще один звонок — угнанное авто, за рулем которого был мужчина, попал в очередную аварию.

На этот раз предполагаемый угонщик не смог справиться с управлением и врезался в стену здания.

В обоих дорожных проишествиях никто не пострадал, за исключением самого водителя.

Сотрудники Государственной полиции задержали предполагаемого нарушителя недалеко от места происшествия и доставили его в полицейский участок. Там было установлено, что мужчина сел за руль под воздействием более двух промилле алкоголя и без водительских прав. По этому поводу начат уголовный процесс.

В тот день подозреваемый поссорился со своей девушкой, поэтому употреблял алкогольные напитки. Он шел по улице и увидел работающую машину с ключом в замке зажигания, но в самом автомобиле никого не было. Мужчина решил сесть в машину и ездить на ней, пока не закончится топливо.

Задержанный мужчина 1973 года рождения ранее не привлекался к ответственности.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, мужчине назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.