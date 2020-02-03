Рига: спецназ полиции пытался справиться с душевнобольным мужчиной

Сотрудники полицейского спецназа на прошлой неделе штурмом брали квартиру на ул. Лиенес, чтобы справиться с душевнобольным мужчиной, который во время припадка устроил погром в квартире.

Как отмечает Degpunktā, страдающий душевным недугом хулиган уже несколько лет терроризирует жильцов своего дома. Как отмечают соседи, он постоянно угрожает им расправой, а однажды даже с топором ломился в чужую квартиру. Известно, что мужчина живет в одной квартире со своей мамой, которая в кризисные моменты вызывает на помощь медиков.

В минувшую пятницу у него случился очередной припадок: он стал крушить в доме мебель, разбил телевизор и другие ценные вещи.

"Прибыл спецназ со щитами, на них были маски и все такое. Мне кажется, что со всей Риги их позвали. Все смотрели и думали, что происходит. Смотрели через окно, как будто это кино", — рассказала местная жительница журналистам.

Мужчину, который не оказал стражам порядка сопротивления, усадили в полицейскую машину и отвезли в больницу.