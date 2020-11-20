Рига: у попавшегося на краже в супермаркете вора нашли наркотики
Foto: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали 18-летнего юношу, совершившего кражу из супермаркета. При проверке в его вещах нашли 34 пакетика метамфетамина.

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Как отмечает пресс-центр РРУП, 15 ноября подозреваемого задержали охранники. И хотя он юноша возместил ущерб, его поведение показалось сотрудникам магазина подозрительным, поэтому они вызвали полицию, чтобы проверить задержанного на употребление наркотиков.

Прибывшие полицейские осмотрели вещи парня и нашли 34 пакетика с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что задержанный хранил 32 грамма метамфетамина.

Известно, что ранее подозреваемый попадал в поле зрения полиции. На данный момент к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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rus.DELFI.lv

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