Рига: уборщик вербовал женщин для работы в борделях Австрии

Суд Видземского предместья Риги вынес приговор уборщику помещений, который вербовал женщин для работы в австрийских борделях.

Мужчине были предъявлены обвинения в том, что он с целью наживы отправлял женщин для сексуальной эксплуатации за пределы Латвии.

Как следует из приговора, летом прошлого года уборщик повстречался с женщиной и предложил ей отправиться в Грац для оказания услуг интимного характера в одном их борделей. Он сообщил жертве, что, работая проституткой, она сможет поучать в день около 1000 евро, отдавая ежедневно владельцу публичного дома 100 евро от полученной суммы.

Также осужденный заявил, что перед отъездом в Австрию будущая жрица любви должна ему заплатить 750 евро и ежемесячно перечислять ему часть заработанных денег.

Для работы в борделе Граца мужчина завербовал еще двух женщин. При этом одна из них являлась участницей следственного эксперимента. В полиции сообщили, что подсудимый был разведен и работал в Австрии уборщиком. Ранее он не был судим.

Во время следствия он признал свою вину в содеянном и раскаялся. В итоге, на основании сделки с прокурором суд приговорил вербовщика к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.