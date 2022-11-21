Рига: в ДТП на улице Гранита погиб человек, еще трое получили травмы

По сообщению пресс-центра Госполиции, утром 21 ноября в Риге, на ул. Гранита произошла авария, в результате которой погиб один человек, а еще трое получили травмы различной степени тяжести.
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Как отмечают в полиции, примерно в 07.40 столкнулись Suzuki, Volvo и Opel. По предварительным данным, в ДТП погиб водитель Suzuki, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.
По делу начат уголовный процесс.
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