Рига: в ДТП на улице Гранита погиб человек, еще трое получили травмы
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Госполиции, утром 21 ноября в Риге, на ул. Гранита произошла авария, в результате которой погиб один человек, а еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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Как отмечают в полиции, примерно в 07.40 столкнулись Suzuki, Volvo и Opel. По предварительным данным, в ДТП погиб водитель Suzuki, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

По делу начат уголовный процесс.

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