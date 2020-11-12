Рига: в квартире на ул. Авоту нашли 4-летнего избитого ребенка

По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), на этой неделе с одной из квартир в центре столицы стражи порядка обнаружили избитого ребенка.

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Как отмечает пресс-центр РМП, вечером 10 ноября на пульт дежурного поступил сигнал о семейном конфликте в одном из дворов по ул. Авоту.

Приехавших по указанному адресу полицейских встретили мужчины, которые рассказали, что во дворе конфликтовала супружеская пара, живущая по соседству. Затем выяснение отношений переросло в избиение, которое продолжилось в квартире. Еще до приезда полиции дебоширу удалось скрыться.

В одной из комнат работники РМП застали основательно пьяную женщину с мальчиком в возрасте примерно 4 лет. Она пояснила, что отмечала со спутником жизни день рождения, после чего они разругались.

При осмотре жилища полицейские заметили разбросанную по полу одежду, детские вещи, бутылки от алкоголя и стаканы. При осмотре холодильника полицейские не нашли там продукты и спросили, чем мать кормит ребенка. Женщина ответила, что сын ест мандарины и иногда макароны.

Как отмечают в РМП, полицейские заметили у ребенка на спине странные полоски и синяки. Мать не смогла пояснить, что случилось с сыном, но заметила, что недавно у нее гостила ее мать с новым другом, и тот мог избить ребенка. На место происшествия вызвали скорую, после осмотра малыша госпитализировали.

При проверке в организме матери констатировали 2,54 промилле алкоголя. За неисполнение родительских обязанностей против женщины начат административный процесс. Материалы дела о нанесении ребенку телесных повреждений переданы Госполиции.