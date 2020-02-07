Рига: в квартире проживал черный леопард, против владельца начали уголовный процесс

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), в январе в одной из рижских квартир стражи порядка обнаружили черного леопарда (пантеру). Против владельца начат уголовный процесс по факту нарушений правил торговли дикими животными.

Как отмечают в РРУП, данные о том, что в одной из квартир в массиве Skanstes virsotnes содержится черный леопард, поступили в распоряжение полиции от свидетелей. 7 января сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии работников Управления по защите природы и Рижского зоопарка изъяли животное и доставили в зоосад.

По данным полиции, в квартире леопард содержался в специально оборудованной комнате, а человек, который отвечал за дикое животное,не располагало сертификатом Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений или разрешением, подтверждающим легальное происхождение животного.

По неофициальной информации, его могли ввезти в Латвию из стран Бенилюкса.

Как пояснил глава правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака, самцу черной пантеры 15 — 16 месяцев, он кастрирован и содержался в клетке, по этой причине у животного избыточный вес. Также у черного леопарда на лапах ампутированы первые фаланги — кончики пальцев. Подобные операции запрещены на территории Латвии и могут быть расценены как жестокое обращение с животным.

На вопрос о том, что произойдет с животным теперь, Лидака ответил, что Рижскому зоопарку леопард не нужен. "Для леопарда нужно построить очень сложный, большой вольер, потому что он прыгает значительно лучше, чем тигр, а у нас такой постройки нет", — пояснил он. Лидака надеется организовать перемещение животного в один из европейских приютов к весне, однако зоопарк пока не понимает юридического статуса леопарда.

Лидака подчеркнул, что это не первый случай, когда в зоопарк таким образом попадают крупные хищные животные.

"Мы всегда огорчаемся, когда сталкиваемся с подобными случаями, которые становятся все опаснее. Если раньше это были питоны и еноты, то теперь — рыси и леопарды", — сказал Лидака.

По делу начат уголовный процесс. За это преступление виновному может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.