Рига: в лесу найдено тело пропавшей женщины, ее убили во время конфликта

В начале июля сотрудники Госполиции задержали трех подозреваемых в убийстве женщины 1988 г.р., которая была объявлена в розыск как пропавшая без вести. Двое из подозреваемых помещены под арест, к третьему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), 29 июня в участок "Курземе" РРУП обратилась женщина, сообщившая об исчезновении своей 32-летней дочери. На следующий день мать в сопровождении полиции отправилась по месту проживания женщины и установили, что ее исчезновение может быть связано с насилием.

По делу был начат уголовный процесс, в ходе которого установили, что 26 июня к женщине пришел знакомый. Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина убил подругу, а затем с помощью своего приятеля вывез в один из лесных массивов Риги, где закопал.

1 и 2 июля правоохранительные органы задержали мужчин 1975, 1990 и 1999 г.р. Ни один из них ранее не был судим. Следствие по делу продолжается.