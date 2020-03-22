Рига: в огне пожара погибли два человека, еще один пострадал

В ночь на воскресенье в Латгальском предместье Риги бушевал пожар, в огне которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Сигнал о возгорании в многоэтажном доме поступил на пульт дежурного в 01.45. К моменту приезда спасателей горела квартира на пятом этаже и крыша. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Как отмечают в ГПСС, в результате пожара погибли два человека, еще один передан медикам. Пожар был ликвидирован в 07.18. Причины возгорания устанавливаются.