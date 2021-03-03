Рига: в оздоровительном центре за месяц начато 47 процессов за нарушение ограничений по Covid-19

Госполиция продолжает следить за соблюдением установленных эпидемиологических мер предосторожности для ограничения распространения инфекции Covid-19. В период с 9 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 годa за несоблюдение правил начали 21 512 административных процессов. При этом полиция установила антирекордсмена по сбору штрафов — оздоровительный салон, предлагающий также услуги релаксации.

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В частности, 27 февраля полиция в очередной раз проверила оздоровительный салон, действующий на территории, контролируемой сотрудниками участка полиции "Браса". При первой проверке было установлено, что салон предлагает своим клиентам процедуры водной релаксации, которые на тот момент оказывать было запрещено. Администратору и посетителям сделали устное предупреждение.

В тот же день сотрудники полиции вернулись в этот же салон, чтобы проверить, не нарушаются ли правила. Как и предполагалось, заведение продолжало работать и оказывать услуги даже после полученных ранее предупреждений. В итоге, полиция начала 10 административных процессов.

Стоит отметить, что и администратор, которая неоднократно получала предупреждения о работе заведения, но при этом продолжала нарушать правила, действующие на время ЧС, оштрафована на 2000 евро.

В Госполиции подчеркнули, что это не первый раз, когда этот оздоровительный салон попадает в поле зрения органов правопорядка. Весь февраль полицейские приезжали туда с проверками, пытались воздействовать профилактическими мерами и предупреждениями, но в течение месяца учреждение продолжало открыто игнорировать ограничения и оказывало услуги. Всего же за месяц Государственная полиция по конкретному адресу возбудила 47 дел об административных правонарушениях за несоблюдение ограничений, установленных на время ЧС.

В Госполиции при этом подчеркивают, что целью проверяющих является не наказание, а разъяснение и повышение осведомленности населения о мерах безопасности, установленных в стране, а также обеспечение ответственного поведения населения и соблюдения установленных ограничений.