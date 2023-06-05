Рига: в Пардаугаве задержана группировка, торговавшая метамфетамином

Сотрудники Главного управления уголовной полиции задержали в Риге группу лиц, подозреваемую в приобретении, хранении и перевозке в целях реализации метамфетамина в крупных размерах. В составе группы было три человека, всего стражи порядка изъяли 37,600 граммов наркотического вещества и 59 860 сигарет без латвийских акцизных марок.

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Задержание проводилось на основании полученной ранее информации о возможной торговле наркотиками. В ходе расследования сотрудники Пардаугавского управления полиции РРУП установили, что один из членов группы, возможно, также промышляет торговлей нелегальным алкоголем и сигаретами.

В полиции сообщили, что в группе были четко распределены роли каждого участника при приобретении, хранении, перевозке и реализации метамфетамина.

В рамках расследования полиция провела несколько обысков, в ходе которых было изъято: 37,660 граммов метамфетамина, 55, 502 грамма марихуаны, 30 580 сигарет с белорусскими акцизными марками и 29 280 сигарет без латвийских акцизных марок.

Кроме того, в ходе обыска изъяли 22 пятилитровых бутылки жидкости с характерным запахом спиртного и 41 бутылку с жидкостью неизвестного происхождения. В рамках расследования наложен арест и на 1360 евро. Следствие продолжается.