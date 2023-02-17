Рига: в трагическом ДТП на ул. Пернавас погиб водитель
Foto: Valsts polcija

По информации пресс-центра Госполиции, в четверг утром в результате ДТП, которое произошло на ул. Пернавас, погиб водитель.

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Как отмечают в полиции, около 08.00 столкнулись Saab, Škoda Octavia и Audi A6. Водитель, управлявший Saab, получил несовместимые с жизнью травмы.

По делу начат уголовный процесс.

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