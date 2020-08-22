Рига: в трагическом ДТП возле автозаправки погибла пожилая женщина
Foto: F64

В минувшую пятницу в Риге, на ул. Буллю погибла пенсионерка: женщину сбил грузовик.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Degpunktā, авария произошла недалеко от автозаправки. Возможно, водитель грузового автомобиля, который выезжал со второстепенной дороги на главную, вовремя не заметил пенсионерку, переходившую с велосипедом проезжую часть, т. к. она попала в так называемую "слепую зону".

"Я там остановился, чтобы пропустить автомобили. Она, скорей всего, решила передо мной перейти дорогу. Я там прямо возле дороги стоял. Я посмотрел и налево, и направо", — рассказал водитель DAF, сбивший женщину.

Из-за ДТП движение по ул. Буллю было на некоторое время затруднено, поскольку грузовик заблокировал одну из полос. По делу начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться