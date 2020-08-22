Рига: в трагическом ДТП возле автозаправки погибла пожилая женщина

В минувшую пятницу в Риге, на ул. Буллю погибла пенсионерка: женщину сбил грузовик.

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Как отмечает Degpunktā, авария произошла недалеко от автозаправки. Возможно, водитель грузового автомобиля, который выезжал со второстепенной дороги на главную, вовремя не заметил пенсионерку, переходившую с велосипедом проезжую часть, т. к. она попала в так называемую "слепую зону".

"Я там остановился, чтобы пропустить автомобили. Она, скорей всего, решила передо мной перейти дорогу. Я там прямо возле дороги стоял. Я посмотрел и налево, и направо", — рассказал водитель DAF, сбивший женщину.

Из-за ДТП движение по ул. Буллю было на некоторое время затруднено, поскольку грузовик заблокировал одну из полос. По делу начат уголовный процесс.