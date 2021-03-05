Рига: в Вецдаугаве нашли тела двух утонувших рыбаков

Любители зимней рыбалки все еще продолжают выезжать на природу, хотя спасатели уже неоднократно предупреждали о том, что лед с каждым днем становится тоньше. Несмотря на опасность, на многих водоемах Риги все еще можно встретить рыбаков. Однако для многих рыбалка заканчивается трагически.

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Как сообщает Degpunktā, в минувший четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов на Вецдаугаву, где под лед провалился человек. Попавшего в беду рыбака заметили со стороны Мангальсалы. К приезду спасателей он уже не подавал признаков жизни.

Когда спасательные работы были уже завершены, один из сотрудников ГПСС решил еще раз проверить полынью и нашел там еще одного утонувшего человека.

Обстоятельства гибели обоих мужчин расследует Госполиция, по делу начат уголовный процесс.