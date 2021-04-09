Рига: водитель покурил за рулем марихуану и потерял сознание
Foto: Valsts polcija

В минувший четверг Служба неотложной медицинской помощи и полиция оперативно прибыли на перекресток улиц Дарзциема и Пилдас, где за руле стало плохо водителю. Как отмечает Degpunktā, любителю марихуаны повезло и он не успел совершить ДТП.

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Другие участники заметили неладное в салоне черного Lexus и вызвали скорую. Приехавшие полицейские застали в машине спящего на водительском сидении мужчину. Они попытались его разбудить, но тщетно. Сотрудники "неотложки" для оказания помощи вытащили водителя из машины.

Пока стражи обследовали машину, мужчина пришел в себя, в сопровождении полиции его доставили в больницу. В тот же день его выписали из стационара.

В салоне Lexus полицейские нашли банку, в которой хранились пакеты с веществом бурого цвета. Экспертиза установила, что в банке было 75 граммов марихуаны. После этого санкционированный обыск провели и в квартире водителя, где также изъяли марихуану.

Мужчина рассказал, что автомобиль принадлежит его другу, а то, что нашли в машине, только ему. По его заверениям, пару дней назад он купил "травку" для собственного пользования. По пути на работу водитель решил покурить марихуану, однако в этот раз ему стало плохо, и он потерял сознание. Он помнил, что успел остановить машину, а затем — провал в памяти.

По делу начат уголовный процесс.

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