Рига: возле полицейского участка сбит ребенок, водитель сбежал
Foto: LETA

В Агенскалнсе, возле Земгальского управления Рижской муниципальной полиции сбили ребенка, после чего водитель скрылся. Об этом сообщает Degpunktā.

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Авария произошла у ворот полицейского участка. Звуки столкновения услышала сотрудница полиции, находившаяся в этот момент во дворе. Затем она увидела черный микроавтобус, под которым лежал ребенок.

Водитель вышел из машины, проверил, не повреждена ли машина, затем что-то сказал ребенку и покинул место происшествия, не сообщив об аварии а также не убедившись, как себя чувствует пострадавший.

Инспектор поспешила к сбитому ребенку, к которому к тому моменту уже подошли прохожие, ставшие очевидцами происшествия. В скором времени прибыли вызванные медики и Дорожная полиция. Также приехала и мама мальчика, которая сопроводила сына в больницу.

По делу ведется следствие, которое должно установить, кто стал виновником ДТП. Однако водителю в любом случае придется понести ответственность за то, что он скрылся с места аварии.

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