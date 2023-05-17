В Риге вечером 17 мая образовались огромные пробки: виноват пожар на улице Бривибас и неполадки в контактной сети трамваев.

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Пожар начался в многоэтажном доме на углу улиц Бривибас и Пернавас, сообщила порталу Delfi очевидица Элизабете. Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что вызов был получен в 17:06 Площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадал один человек, пожар удалось локализовать в 18:03.

Из-за пожара встала в пробке вся улица Бривибас. Ситуация усугубилось тем, что из-за неполадок в контактной сети трамваев встало движение трамваев по улице Прагас. Об этом сообщило муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Uzmanību! Kontakttīkla bojājuma dēļ, Prāgas ielā apstājusies kustība tramvajiem abos virzienos. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) May 17, 2023

Позже Rīgas satiksme сообщило, что движение трамваем восстановлено.



В районе VEF какое-то время не ходил общественный транспорт, время ожидания такси в приложениях составляло один час.