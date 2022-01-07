Рига: земессарги нашли в лесу тело пропавшего 25-летнего мужчины

В минувший четверг, в одном из рижских лесных массивов в ходе поисковых мероприятий земессарги обнаружили тело Константина Клинчука (1995 г.р.), который числился пропавшим без вести с 3 декабря прошлого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рамках уголовного процесса назначена экспертиза, которая должна установить причину смерти молодого мужчины. Однако, как отметили в пресс-службе Госполиции, на данный момент нет оснований полагать, что смерть была насильственной.

Полиция благодарит Земессардзе за помощь в поисках, а также предприятия, которые предоставили записи камер видеонаблюдения.

Ранее уже сообщалось, что Клинчук пропал днем 3 декабря 2021 года. В последний раз его видели на ул. Лубанас, когда он выходил из своего дома.