Rīgas satiksme: в ходе рассмотрения дела о закупке транспорта компании не были причинены убытки

В уголовном деле о закупке транспорта муниципальному предприятию Rīgas satiksme не причинены материальные убытки, сообщила агентству LETA представительница предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

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Хотя это и потребовало большой работы, заключения дополнительных соглашений, изменения условий и их корректировки, все договоры были выполнены.

Самый большой ущерб нанесен репутации компании, сказала Барташевича-Фелдмане, добавив, что объявление о прекращении уголовного дела не может исправить ситуацию.

Как сообщалось ранее, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) после нескольких лет расследования приняло решение о прекращении уголовного дела о закупке транспортных средств муниципальным предприятием Rīgas satiksme, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LЕТА информация.

Еще в начале этого года KNAB уверило агентство LЕТА, что основной причиной, по которой расследование по делу все еще продолжается, является выполнение запроса о правовой помощи. Тогда KNAB признало, что ожидает информацию от правоохранительных органов Китая и специального административного района Гонконга КНР.

Уголовный процесс был начат в связи с тремя закупками, осуществленными Rīgas satiksme: по закупке низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, по закупке троллейбусов в 2013 году на общую сумму 131 646 135 евро, а также в связи с закупкой на поставку автобусов в 2013 году на общую сумму 75 808 297 евро. В уголовном процессе расследовались подкуп должностных лиц и отмывание средств, полученных преступным путем.

В дело были замешаны бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, должностное лицо производителя трамваев и троллейбусов Škoda Transportation Владислав Козак, предприниматель Марис Мартинсонс, предприниматель Эдгар Тетеровскис, его супруга и член правления ныне ликвидированного предприятия Tram Servis Riga, которым тогда руководил Козак, Элина Кокина.

По делу также проходили давний член партии "Честь служить Риге", предприниматель Александр Крячек и бывший директор департамента содержания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, но они уже скончались.

Задержания и аресты в рамках этого дела прошли в конце 2018 года. Некоторые из арестованных по делу позже были отпущены из-под стражи под залог, а остальные без залога. Общая сумма залога составила 870 000 евро.