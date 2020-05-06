Рижане всё чаще нарушают ограничения чрезвычайной ситуации

В столице Латвии растет число нарушений ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

По наблюдениям Рижской полиции самоуправления, ещё в начале апреля были дни, когда было меньше десяти нарушений. Сейчас в среднем полиция фиксирует 40 нарушений в день.

Во время пасхальных выходных полиция зафиксировала 183 нарушения, а на майских выходных их уже было 234.

С момента начала ЧС полиция посетила 16 171 адрес и констатировала 1377 нарушений.

Среди типичных нарушений - совместные прогулки молодых мам, несоблюдающих дистанцию, частные вечеринки с друзьями во дворе. О некоторых нарушениях полиция узнает случайно. Например, получает сигнал о нарушении прав ребёнка и по месту происшествия видит, что пьяные родители устроили посиделки со знакомыми.

Как уже сообщалось, инфекционист Уга Думпис предупредил, что решение общества самостоятельно отменить ограничения ЧС ставит под угрозу планы правительства смягчить ограничительные меры.