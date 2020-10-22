Рижанин готовился похитить, пытать и убить двоих владельцев криптовалюты, чтобы присвоить 500 000 евро
Foto: Valsts policija

Госполиция Латвии предотвратила похищение и убийство двух людей, запланированные преступниками с целью получить от них криптовалюту и денежные средства на общую сумму порядка 500 тысяч евро. Задержан и подозреваемый организатор — некий житель Риги, который сейчас решением суда помещен под арест на время следствия.

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Информацию о готовящемся преступлении сотрудники 1-го отдела Управления уголовных расследований получили в сентябре. Согласно их данным, рижанин 1989 года рождения активно искал в преступной среде за пределами Латвии исполнителей, которые согласились бы совершить похищение. После того, как жертва под давлением перевела бы имеющуюся у нее криптовалюту на указанный крипто-кошелек, ее планировалось убить.

Установив наблюдение за данной персоной, оперативники выяснили, что организатор уже выслеживает жертву, выясняя маршруты его передвижения и распорядок дня. Злоумышленник также заготовил орудия для пыток, которые планировалось пустить в ход, если пострадавший отказался бы предоставить пароли от своих крипто-кошельков. Были получены дополнительные доказательства, что жертву в итоге планировалось убить.

Продолжая следствие, полицейские выяснили, что имеет место план похищения и убийства еще одного человека, по схожему сценарию и с одинаковой целью. В результате обоих похищений организатор намеревался получить криптовалюту ценностью 500 000 евро.

7 октября в момент совершения преступления в районе Тейки, когда организатор ждал появления потерпевшего с целью его похищения, его задержал антитеррористический отряд "Омега".

Задержанный полностью признался в планировании преступления. Мужчина уже был осужден за совершение преступлений, в том числе за мошенничество.

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