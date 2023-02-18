Рижская муниципальная полиция возбудила 187 дел о нарушениях при пилотировании дронов

В прошлом году Рижская муниципальная полиция возбудила 187 дел о нарушениях при использовании беспилотных летательных аппаратов, говорится в опубликованном полицией годовом отчете за 2022 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как заявил порталу Delfi представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис, наиболее частые нарушения связаны с превышением разрешенной высоты пилотирования — в зависимости от зоны — 50 или 120 метров.

Также к наиболее частым нарушениям относятся полеты беспилотников без OCTA, пилотирование дрона без лицензии или тех категорий, которые необходимы.

Представляя отчет за прошлый год депутатам Рижской думы и отвечая на их вопросы, заместитель главы Рижской муниципальной полиции по вопросам основной деятельности Андрей Аронов упомянул, что полиция часто использует дроны для регистрации нарушений — как при регистрации нарушений правил дорожного движения, так и при поисках пропавших без вести.

Всего в настоящее время Рижская муниципальная позиция использует дроны на 29 рабочих позициях, отметил Аронов.

Как свидетельствует отчет полиции, в прошлом году было закуплено восемь беспилотников, в том числе дроны с тепловизионными камерами. Также 82 полицейских прошли обучение пилотированию дронов.