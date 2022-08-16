Рижские полицейские начали патрулировать город на электросамокатах

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили в свое распоряжение арендованные электросамокаты, которые уже с августа в качестве эксперимента используются для патрулирования столичных улиц.

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На данный момент полицейские патрулируют на электроскутерах только центр Риги,однако уже в следующем сезоне такие патрули могут появиться и в других районах города.

РМП использует для патрулирования взятые на прокат скутеры Bolt, покольку именно эта компания смогла предоставить самое выгодное предложение.

В полиции отмечают, что электросамокаты используются для партрулирования всего неделю, но уже зарекомендовали себя как эффективное средство передвижения в динамичной городской среде.

Пока электросамокаты в качестве эксперимента будут использоваться до

конца теплого сезона. В конце сезона полиция соберет отзывы сотрудников РМП, чтобы решить, стоит ли продолжать патрулирование на электросамокатах в следующем году.