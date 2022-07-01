"Рижский централ" извинился перед Лембергсом за запрет голосовать на выборах в Вентспилсскую думу

22 июня администрация Рижской центральной тюрьмы направила бывшему мэру Вентспилса Айвару Лембергсу письменное извинение за запрет голосовать на выборах в Вентспилсскую городскую думу 5 июня 2021 года, сообщили порталу Delfi в Управлении мест заключения (УМЗ).

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Как сообщалось ранее, 20 июня решением начальника УМЗ Дмитрия Калина действия главы Рижской центральной тюрьмы, касающиеся запрета на участие в выборах, были признаны противозаконными. Также было поручено немедленно принести письменные извинения Лембергсу.

УМЗ получило это решение уже 20 июня и 22 июня направило Лембергсу письменное извинение.

Портал Delfi ранее сообщал, что в марте Конституционный суд признал запрет на голосование в муниципальных выборах не соответствующим Сатверсме.

Дело было возбуждено по заявлению Лембергса, который тогда находился в заключении по решению суда первой инстанции.

Суд признал Лембергса виновным и арестовал его по обвинению в коррупции. Суд его приговорил к пяти годам лишения свободы.

Лембергс внес залог в размере 100 000 евро и сейчас находится на свободе, но конкретное дело рассматривается в апелляционной инстанции.

Delfi также выяснил, что на предстоящих выборах в Сейм у заключенных будет право участвовать в них и отдать свой голос.