RNP: обвал стены на ул. Матиса произошел в здании, которое планировали оградить от посторонних

Обвал стены в Риге, на ул. Матиса произошел в здании, которое владельцы планировали оградить от посторонних, но не успели это сделать, сообщили агентству LETA в муниципальном домоуправлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

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В здании на ул. Матиса 87А рухнула внутренняя разделительная стена. Это произошло в хозяйственном здании, где находятся сараи, выяснило агентство. Кирпичи упали на человека без определенного места жительства.

В RNP сообщили, что в прошлом году собственники квартир дома заключили трехсторонний договор с целью оградить территорию от посторонних. Однако до сих пор домоуправ не получил заявление, в котором указан исполнитель работ.

Как уже сообщалось, в понедельник вечером на ул. Матиса.рухнула кирпичная стенка, пострадал человек. Место обрушения теперь огорожено предупреждающими лентами, эксплуатация здания запрещена. Частично обрушившееся хозяйственное здание принадлежит владельцам квартир в доме на ул. Матиса 87, которым управляет RNP.