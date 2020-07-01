Родителей будут судить за насилие над детьми: мальчик скончался от ожогов, отец лечил его сам

Прокуратура Рижского судебного округа передала в суд Видземского предместья Риги материалы дела, в рамках которого супружеской паре предъявлены обвинения в жестком обращении и насилии над собственными детьми. По вине родителей погиб их 6-летний сын.

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Согласно обвинительному заключению, в период с ноября 2017 по январь 2020 года родители избивали своих детей, а также пренебрегали своими обязанностями. В частности, детям не был обеспечен медицинский уход, а также соответствующая их возрасту среда. Известно, что семья проживала в вагончике.

В ночь на 25 января в вагончике вспыхнул пожар, и 6-летний мальчик получил тяжелые ожоги. Однако ни отец, ни мать не обратились за квалифицированной медицинской помощью, чтобы помочь ребенку. Вместо этого глава семейства давал ему свои лекарства, причиняя маленькому сыну еще большую боль и страдания. Спустя трое суток — 28 января — мальчик скончался.

Как отмечают в прокуратуре, малолетняя сестра умершего мальчика видела страдания брата, что серьезно повлияло на ее психоэмоциональное состояние, а также причинило душевные травмы и эмоциональные страдания.

Кроме того, мужчина угрожал убийством и своему родному брату.

Обвинения обоим родителям предъявлены сразу по трем статья Уголовного закона Латвии.