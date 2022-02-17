"Родители должны поговорить с детьми". Продолжаются поиски утонувшего ребенка

В Закюмуйже на реке Лиела Югла с воскресенья продолжаются поисковые работы. Три дня назад под лед провалился семилетний мальчик, сообщает передача Degpunktā.

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По предварительной информации, мальчик вместе с остальными детьми катался на санках с горки вблизи реки. Возможно, в какой-то момент он из любопытства решил выйти на тонкий лед и оказался под водой. Тело ребенка уже три дня ищут спасатели, полиция и добровольцы из организации Bezvēsts.lv.

"В таких местах как это очень сложно искать людей. Особенно сложно искать детей, морально и эмоционально. Место сложное, так как много деревьев, кусков льда и неясно, куда тело могло унести. Его могло унести на 50 метров, а могло по течению - на десять километров дальше. Очевидные места мы уже проверили с помощью специального оборудования и подводных камер. Все очень стараются", - отметил представитель организации Bezvēsts.lv. Александр.

К сожалению, пока поиски проходят безуспешно. В самоуправлении Ропажского края отметили, что сообщения о том, что по льду ходят дети, они получалили также на прошлой неделе.

Руководитель Bezvēsts.lv призывает родителей еще раз поговорить на эту тему со своими детьми. "Я сам вырос в центре Риги. В детстве мы часто катались с Бастионной горки вдоль городского канала. И всегда находился тот, кто хотел проверить лед на прочность. Думаю, что с тех пор ничего не изменилось. Мы все были детьми. Родители дома должны поговорить с детьми, рассказать, насколько это опасно. На мой взгляд, об этом также нужно говорить в школах", - считает Александр.