Родители оставили малолетнего ребенка одного в машине, он вышел на дорогу
Foto: F64

Родители оставили четырехлетнего ребенка одного в машине, припаркованной на улице Лачплеша, и он время от времени выходил на дорогу. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию, сообщает передача Degpunktā.

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Происшествие случилось несколько дней назад. Прибыв на место, полиция застала у машины вызвавшую их женщину. Больше у машины никого не было, ребенок сидел в машине. На вид ему было около четырех лет. Полиция заговорила с ним и узнала, что ему оставили телефон, но как связаться с родителями, он не знает.

Вскоре подошел отец мальчика и сказал, что отошел всего на несколько минут, в туалет, а мать пошла к зубному — хотя его, по словам свидетельницы, не было минут 15. Через некоторое время подошла мать ребенка и очень удивилась сложившейся ситуации.

Родители признали свою ошибку, а полиция возбудила дело о неправомерном поведении родителей. Поскольку семья ранее не попадала в поле зрения спецслужб, она вряд ли будет подвергнута серьезному наказанию. Однако родители будут вынуждены явиться в полицию, чтобы объяснить свое поведение, а запись об этой встрече будут храниться в архивах правоохранительных органов в течение некоторого времени.

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