Родственники убитого Валягина хотят взыскать с обвиняемых по миллиону евро

Родственники убитого криминального авторитета Геннадия Валягина хотят взыскать с двух обвиняемых несколько миллионов евро компенсации морального и материального ущерба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рижский городской суд начал рассмотрение уголовного дела, по которому в убийстве Валягина обвиняются двое граждан Литвы. Преступление было совершено в Плявниеки 11 марта 2022 года.

Подсудимые участвовали в судебном заседании удаленно и обеспечивались переводом на русский язык.

Ранее потерпевшие обратились за компенсацией морального ущерба в размере 200 000 евро. На сегодняшнем судебном заседании каждый потерпевший требовал от подсудимых уже по миллиону евро, всего 4 млн евро. Еще 207 тысяч евро просит взыскать с обвиняемых мать несовершеннолетнего ребенка Валягина.

Ранее каждый обвиняемый выплатил потерпевшим по 7500 евро. Потерпевшие на заседании суда назвали эту сумму "смешной и постыдной".

В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что двое обвиняемых и один неизвестный подъехали на автомобиле марки "Chrysler" к гриль-бару "Ugolok" на улице Бралю Каудзишу в Риге, где в это время находился Валягин. Еще одно лицо, не установленное в ходе расследования, припарковало автомобиль "Opel" на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт.

Когда Валягин вышел из бара и сел в свою машину, один из подсудимых — водитель автомобиля "Chrysler" — подъехал к автомобилю Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неизвестный, находившийся в автомобиле "Chrysler", произвел не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова. Второй обвиняемый подбежал к машине Валягина и не менее трех раз выстрелил в Валягина через стекло передней двери из пистолета Макарова. В результате выстрелов Валягин выпал из машины, после чего к нему подбежал второй обвиняемый и произвел контрольный выстрел в голову.

Затем обвиняемые вместе с двумя неустановленными лицами поехали в лесной массив в Ропажского крае, где сожгли использованный при убийстве автомобиль "Chrysler".

Один из обвиняемых был задержан муниципальной полицией Ропажи уже в день убийства, а второй — Государственной полицией 29 августа 2022 года. Для обоих мерой пресечения был выбран арест.

Мужчинам инкриминируется убийство в составе организованной группы, а также неразрешенное ношение и перевозка огнестрельного оружия. Ранее эти люди уже были судимы за различные преступления в Литве и в других странах Евросоюза.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На скамье подсудимых находятся сейчас исполнители убийства, а для установления других лиц, причастных к убийству Валагина, из этого уголовного процесса выделено отдельное дело, которое направлено в Государственную полицию для дальнейшего расследования.

За убийство в составе организованной группы полагается пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

По данным архива агентства LETА, Валягин в свое время был осужден по делу группировки Харитонова. В 1998 году Верховный суд приговорил Валягина к шести с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, включив в срок заключения уже отбытые три года наказания. Из тюрьмы Валягин вышел в 2000 году.

Валягин был признан виновным по статьям Уловного кодекса за создание организованной группы или участие в ней в целях вымогательства и за захват заложника.

Валягин должен был быть обвинен по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса как организатор преступления, однако был убит до начала судебного процесса.