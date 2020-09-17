Романы в соцсетях и потерянные тысячи евро: как "полковники" и "вдовцы" одурачивают латвийских дам

Госполиция Латвии время от времени получает заявления от женщин, ставших жертвами мошенников, с которыми знакомятся в социальных сетях и заводят любовную переписку. "Полковники", "одинокие отцы с детьми", "удачливый бизнесмен" и прочие аферисты морочат головы местным барышням, которые не только расстаются со своими многотысячными накоплениями, но ради заморского кавалера даже влезают в кредиты.

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На прошлой неделе в Госполицию обратились сразу несколько женщин, пострадавших от рук таких мошенников. В общей сложности обманутые дамы лишились 10 000 евро. По всем этим эпизодам начаты уголовные процессы.

В пресс-центра полиции сообщили, что преступники действуют по очень сходим сценариям. Чаще всего незнакомец, с которым женщина вступает в переписку, проживает в другой стране. Сначала переписка ведется в соцсетях, затем по электронной почте. Мошенник все больше и больше втирается в доверие, обещает в скором времени приехать в Латвию и сделать все, чтобы его новая подруга была б счастлива и ни в чем бы не нуждалась.

Правда, во всех этих историях рано или поздно появляется один и тот же мотив — новоиспеченному "жениху" на что-то требуются деньги. Например, на то, чтобы уладить проблемы в бизнесе, сделать себе сложную операцию (иначе умрет или станет инвалидом), приехать в Латвию, потому что банк заморозил счет и т. д.

Получив от женщины нужную сумму, переписка обрывается, а "жених" исчезает, оставляя даму с разбитым сердцем и у разбитого корыта в виде финансовых проблем.

Чтобы не стать жертвой мошенников и не вгонять себя в большие долги, Госполиция призывает жителей быть осмотрительными и осторожными, не доверять первому встречному в соцсетях, а также не заводить знакомства с подозрительными мужчинами и уж ни в коем случае не пересылать им деньги.