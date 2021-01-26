Российские полицейские помогли попавшему в беду дальнобойщику из Латвии
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Водитель-дальнобойщик из Латвии позвонил на телефон доверия Орловского УМВД и поблагодарил сотрудников ДПС Алексея Внукова и лейтенанта полиции Павла Журавлева, которые оказали ему помощь в затруднительной ситуации.

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По данным пресс-службы МВД России, в ночное время грузовой автомобиль Volvo с груженым полуприцепом пытался выехать с автозаправочной станции, расположенной на Карачевском шоссе. Из-за сложных погодных условий водитель фуры забуксовал и не мог выехать, перекрывая дорогу другим транспортным средствам.

В этот момент мимо проезжали инспекторы ДПС. Увидев увязнувший в снегу автопоезд и не справляющийся с буксировкой малогабаритный трактор, они решили найти более тяжелую технику для спасения грузовика. В итоге, они нашли экскаватор-погрузчик, который чистил снег, договорились с водителем и с его помощью менее чем за час грузовик был освобожден из снега.

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