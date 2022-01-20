Российский миллионер судится с Красовицкими за Villa Marta

Российский предприниматель, гражданин США Александр Шусторович судится с семьей бывшего совладельца Parex banka Виктора Красовицкого за виллу Villa Marta, которая считается одним из самых дорогих частных домов в Латвии.

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Шусторович подал иск против дочери Красовцикого Александры и его сына Георгия 28 сентября прошлого года. Он просит суд признать и закрепить в Земельной книге за ним права на имущество - на участок земли площадью более гектара и помещения площадью более 2400 квадратных метров, которые находятся на проспекте Булдуру 14,16, 18 и на Видус проспекте, а также передать это имущество и имеющееся в нем движимое имущество в его распоряжении и владение, пишет LETA.

Руководитель компании Latvia Sotheby's International Realty Илзе Мазуренко отметила, что предприятие было посредником в сделке купли-продажи. Имущество было продано за шесть миллионов евро. Договор о покупке заключен в апреле 2021 года, однако выполнен не до конца, так как в последний момент продавцы решили изменить условия, а покупатель на них не согласился. "С апреля до осени старались достичь соглашения между сторонами, однако это не удалось, и осенью покупатель обратился в суд", - объяснила Мазуренко.

7 октября Рижский районный суд обеспечил защиту требований, сделав запись в Юрмальской городской земельной книге о запрете отчуждения и обременения. Также по просьбе Шустуровича суд наложил арест на имущество Александры Красовицкой, которое находится в доме.

В пятницу, 21 января по запросу Красовицкого суд рассмотрит вопрос об отмене требования.

Вилла была построена в 1928 году. В 2009 году эксперты оценили ее в 40 млн евро, в свою очередь, в 2016 году Villa Marta была выставлена на продажу за 15 млн евро.